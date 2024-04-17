Sportbank останавливает работу: клиентов продолжит обслуживать "Таскомбанк"
"Таскомбанк" сообщил, что полностью останавливает работу проекта sportbank, действовавшего на основе его лицензии. Всем клиентам предлагают использовать приложение TAS2U.
Об этом говорится в сообщении банка.
Отмечается, что с 17 апреля новые клиенты не могут присоединиться к банку, а с 12 мая приложение sportbank станет недоступным.
"Проект sportbank осуществляет деятельность на основании лицензии АО "Таскомбанк". Таким образом, все клиенты sportbank являются клиентами Таскомбанка, и банк продолжит их обслуживание, обеспечивая надежный и современный финансовый сервис", - говорится в сообщении.
Остановить проект решили из-за "значительных изменений во внешней среде, требующих корректировки бизнес-модели банка и его стратегии в целом".
"Таскомбанк" предлагает клиентам загрузить приложение TAS2U и зарегистрироваться, введя свои данные sportbank.
"Мы автоматически перевыпустим Ваши карты sportbank на виртуальные карты success card. Отразим в приложении все банковские продукты, которые были Вами оформлены в sportbank с переносом остатков средств на счетах", – отмечает банк