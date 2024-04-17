Sportbank останавливает работу: клиентов продолжит обслуживать "Таскомбанк"

"Таскомбанк" сообщил, что полностью останавливает работу проекта sportbank, действовавшего на основе его лицензии. Всем клиентам предлагают использовать приложение TAS2U.

Об этом говорится в сообщении банка.

Отмечается, что с 17 апреля новые клиенты не могут присоединиться к банку, а с 12 мая приложение sportbank станет недоступным.

"Проект sportbank осуществляет деятельность на основании лицензии АО "Таскомбанк". Таким образом, все клиенты sportbank являются клиентами Таскомбанка, и банк продолжит их обслуживание, обеспечивая надежный и современный финансовый сервис" , - говорится в сообщении.

Остановить проект решили из-за "значительных изменений во внешней среде, требующих корректировки бизнес-модели банка и его стратегии в целом".

"Таскомбанк" предлагает клиентам загрузить приложение TAS2U и зарегистрироваться, введя свои данные sportbank.