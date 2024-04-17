Удар по аеродрому в Джанкої: партизани повідомляють про ураження комплексу С-400 ворога
Партизанський рух "Атеш" стверджує, що низка ударів, яких було завдано в ніч на 17 листопада на території Джанкойського аеродрому, була успішною, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє "Атеш" у Telegram.
"Підтверджується детонація в точці за координатами 45.7092211, 34.4270056. Раніше, на цій локації наші агенти фіксували підвезення довгих ящиків в обладнані капоніри.
Підтверджується ураження новітнього комплексу С-400 з вибухом пускової установки і серйозними пошкодженнями інших машин комплексу. Окупанти вірили у свій новітній комплекс ППО настільки, що розміщували склади з ракетами безпосередньо біля пускової установки".
За даними партизан, які посилаються на своїх агентів із підрозділу ППО, також є серйозне ураження в районі командного пункту 5 зенітного ракетного дивізіону 18 зенітного ракетного полку 31 дивізії ППО 4 армії ПКС РФ.
"З міркувань безпеки наших агентів ми утримаємося від розкриття додаткової інформації. Подробиці передано Силам оборони України.
Ми дякуємо всім нашим агентам за їхню відвагу, завзятість і докладені зусилля. Кожен ваш внесок має величезне значення для досягнення наших цілей. Разом ми сила, здатна досягти значних результатів".
Що передувало:
У ніч на середу 17 квітня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в місті Джанкой в районі військового аеродрому.
Після вибухів на військовому аеродромі зайнялася масштабна пожежа.