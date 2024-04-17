Удар по аэродрому в Джанкое: партизаны сообщают о поражении комплекса С-400 врага

Партизанское движение "Атеш" утверждает, что ряд ударов, которые были нанесены в ночь на 17 ноября на территории Джанкойского аэродрома, был успешным, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает "Атеш" в Telegram.

"Подтверждается детонация в точке по координатам 45.7092211, 34.4270056. Ранее, на этой локации наши агенты фиксировали подвоз длинных ящиков в оборудованные капониры.

Подтверждается поражение новейшего комплекса С-400 з взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями остальных машин комплекса. Оккупанты верили в свой новейший комплекс ПВО настолько, что размещали склады с ракетами непосредственно возле пусковой установки".

По данным партизан, которые ссылаются на своих агентов из подразделения ПВО, также есть серьезное поражение в районе командного пункта 5 зенитного ракетного дивизиона 18 зенитного ракетного полка 31 дивизии ПВО 4 армии ВКС РФ.

"Из соображений безопасности наших агентов мы воздержимся от раскрытия дополнительной информации. Подробности переданы Силам обороны Украины.

Мы благодарим всех наших агентов за их отвагу, упорство и приложенные усилия. Каждый ваш вклад имеет огромное значение для достижения наших целей. Вместе мы сила, способная добиться значительных результатов".

Что предшествовало:

В ночь на среду 17 апреля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в городе Джанкой в районе военного аэродрома.

После взрывов на военном аэродроме произошел масштабный пожар.