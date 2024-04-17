Умєров в розмові з очільником Пентагону нагадав про потреби ЗСУ на полі бою

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Про це поінформував речник американського оборонного відомства Патрик Райдер, повідомляє Європейська правда.

В ході розмови Умєров розповів Остіну про останні російські удари по українських містах і об'єктах критичної інфраструктури.

Український міністр наголосив на найбільш нагальних потребах України та надав останню інформацію про динаміку бойових дій.

"Обидва міністри підтвердили нагальну необхідність ухвалення Додаткового закону про національну безпеку та пообіцяли підтримувати тісний контакт" , – зазначив Райдер.

Напередодні спікер палати Майк Джонсон оприлюднив свій план схвалення іноземної підтримки, що передбачає окремі голосування за допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та пріоритети національної безпеки.