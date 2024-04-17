Умеров в разговоре с главой Пентагона напомнил о потребностях ВСУ на поле боя
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщил представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер, сообщает Европейская правда.
В ходе разговора Умеров рассказал Остину о последних российских ударах по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.
Украинский министр отметил наиболее насущные потребности Украины и предоставил последнюю информацию о динамике боевых действий.
"Оба министра подтвердили настоятельную необходимость принятия Дополнительного закона о национальной безопасности и пообещали поддерживать тесный контакт", – отметил Райдер.
Накануне спикер палаты Майк Джонсон обнародовал свой план одобрения иностранной поддержки, предусматривающий отдельные голосования за помощь Украине, Израилю, Тайваню и приоритеты национальной безопасности.