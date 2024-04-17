Єрмак увійшов в список 100 найвпливовіших лідерів світу за версією Time

Голова Офісу президента Андрій Єрмак потрапив в список 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time у категорії Лідери, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться на сайті журналу.

Есе про Єрмака написав колишній генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен, який разом із главою ОП працює у робочій групі з безпеки та євроатлантичної інтеграції України.

"Визначальними ранніми кадрами варварського вторгнення Росії в Україну є відео, зняте президентом Володимиром Зеленським на вулицях Києва. Послання Зеленського, якого оточувала його команда, було чітким: керівництво України нікуди не збирається йти" , — написав він, додавши, що безпосередньо за Зеленським тоді стояв Єрмак.

"Людина, яка відіграє центральну роль у забезпеченні роботи уряду. З моменту повномасштабного вторгнення він доносив послання Зеленського до світу, створюючи потужну мережу друзів України, від Заходу до Глобального Півдня, об'єднуючи їх навколо питань від санкцій до екології" , — зазначив Расмуссен.

Він додав, що "бачив це на власні очі" під час роботи над гарантіями безпеки для України, яка "призвела до створення павутини двосторонніх угод з союзниками".

Ексгенсек НАТО також процитував поему Мойсей Івана Франка та провів паралель, зазначивши, що у "великий момент для України та демократії Андрій Єрмак не лише виконує роль рішучого лідера, але й довів, що він є таким лідером".