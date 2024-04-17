Ермак вошел в список 100 самых влиятельных лидеров мира по версии Time

Глава Офиса президента Андрей Ермак попал в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time в категории Лидеры, сообщает Деловая столица.

Об этом идет речь на сайте журнала.

Эссе об Ермаке написал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен, работающий вместе с главой ОП в рабочей группе по безопасности и евроатлантической интеграции Украины.

"Изначальными ранними кадрами варварского вторжения России в Украину есть видео, снятое президентом Владимиром Зеленским на улицах Киева. Послание Зеленского, которого окружала его команда, было четким: руководство Украины никуда не собирается идти" , — написал он, добавив, что непосредственно за Зеленским тогда стоял Ермак.

"Человек, который играет центральную роль в обеспечении работы правительства. С момента полномасштабного вторжения он доносил послание Зеленского в мир, создавая мощную сеть друзей Украины, от Запада до Глобального Юга, объединяя их вокруг вопросов от санкций к экологии" , — отметил Расмуссен.

Он добавил, что "видел это воочию" во время работы над гарантиями безопасности для Украины, которая "привела к созданию паутины двусторонних соглашений с союзниками".

Эксгенсек НАТО также процитировал поэму Моисей Ивана Франко и провел параллель, отметив, что "в большой момент для Украины и демократии Андрей Ермак не только исполняет роль решительного лидера, но и доказал, что он является таким лидером".