ДСНС: Росіяни розповсюджують фейк про нібито евакуацію населення з Харкова

Росіяни розсилають через месенджер Signal черговий фейк про нібито евакуацію населення з Харкова, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Через месенджер Signal розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення "евакуації" з міста через ймовірне оточення російськими загарбниками. ДСНС інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні" , — йдеться в повідомленні.

В ДСНС закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Як повідомлялось, днями Херсонська обласна адміністрація попередила про російський фейк щодо нібито підготовки наступу окупантів у Херсонській області.