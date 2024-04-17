ДСНС: Росіяни розповсюджують фейк про нібито евакуацію населення з Харкова
Росіяни розсилають через месенджер Signal черговий фейк про нібито евакуацію населення з Харкова, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Через месенджер Signal розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення "евакуації" з міста через ймовірне оточення російськими загарбниками. ДСНС інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні", — йдеться в повідомленні.
В ДСНС закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Як повідомлялось, днями Херсонська обласна адміністрація попередила про російський фейк щодо нібито підготовки наступу окупантів у Херсонській області.