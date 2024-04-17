ГСЧС: Россияне распространяют фейк о якобы эвакуации населения из Харькова

Россияне рассылают через мессенджер Signal очередной фейк о якобы эвакуации населения из Харькова, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Через мессенджер Signal распространяется информация якобы от ГСЧС Украины о проведении "эвакуации" из города через вероятное окружение российскими захватчиками. ГСЧС информирует, что такие сообщения являются враждебным информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации в Украине" , — говорится в сообщении.

В ГСЧС призывали доверять только официальным источникам информации.

Как сообщалось, на днях Херсонская областная администрация предупредила о российском фейке относительно подготовки наступления оккупантов в Херсонской области.