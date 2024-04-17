Голова Єврокомісії: Загроза війни в Європі не неминуча, але й не неможлива

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на тлі нещодавньої атаки Ірану на Ізраїль, закликала Євросоюз взяти на себе більш активну роль у сфері оборони, щоб протистояти загрозам з боку авторитарних держав, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт Європейської комісії.

На думку фон дер Ляєн, Європа перебуває в центрі світу, де "нова ліга авторитарних держав" становить загрозу для демократичних країн. До так званої "нової ліги" глава Єврокомісії зарахувала Росію, Іран та Північну Корею.

Вона наголосила, що настав час для європейського пробудження в питаннях оборони та безпеки.

"На карту поставлено дуже багато - наша свобода та наше процвітання залежать від нашої безпеки, і ми повинні привести наші дії у відповідність до цього мінливого середовища безпеки." , - зауважила фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії закликала держави Європи бути готовими до будь-яких загроз.

"Загроза війни, можливо, не є неминучою, але вона не є неможливою. Ми повинні бути готові, починаючи з нагальної потреби у відновленні, поповненні та трансформації збройних сил країн-членів" , - наголосила фон дер Ляєн.

Водночас вона підкреслила важливість НАТО для безпеки Європи, додавши, що європейський суверенітет "ніколи не буде забезпечуватись коштом наших партнерів і друзів".

Атака Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, що в ніч на 14 квітня Іран атакував територію Ізраїлю. Тієї ночі влада Ірану використала 300 безпілотників та ракет. Своєю чергою в Єрусалимі заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збитки від атаки були незначними.

Зазначимо також, що щонайменше половина балістичних ракет, що були запущені Іраном, вийшла з ладу. Деякі з них не вилетіли під час запусків, а деякі просто впали після зльоту.

Тель-Авів, своєю чергою, пообіцяв відповідь Ірану за атаку, однак, Захід просить країну уникати ескалації.