Глава Еврокомиссии: Угроза войны в Европе не неизбежна, но и не невозможна

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне недавней атаки Ирана на Израиль, призвала Евросоюз взять на себя более активную роль в сфере обороны, чтобы противостоять угрозам со стороны авторитарных государств, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт Европейской комиссии.

По мнению фон дер Ляйен, Европа находится в центре мира, где "новая лига авторитарных государств" представляет угрозу для демократических стран. К так называемой "новой лиге" глава Еврокомиссии причислила Россию, Иран и Северную Корею.

Она подчеркнула, что настало время для европейского пробуждения в вопросах обороны и безопасности.

"На карту поставлено очень много - наша свобода и наше процветание зависят от нашей безопасности, и мы должны привести наши действия в соответствие с этой изменчивой среды безопасности." , - отметила фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии призвала государства Европы быть готовыми к любым угрозам.

"Угроза войны, возможно, не является неизбежной, но она не является невозможной. Мы должны быть готовы, начиная с насущной потребности в восстановлении, пополнении и трансформации вооруженных сил стран-членов" , - подчеркнула фон дер Ляйен.

В то же время она подчеркнула важность НАТО для безопасности Европы, добавив, что европейский суверенитет "никогда не будет обеспечиваться за счет наших партнеров и друзей".

Атака Ирана на Израиль

Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля. В ту ночь власти Ирана использовали 300 беспилотников и ракет. В свою очередь в Иерусалиме заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным.

Отметим также, что по меньшей мере половина баллистических ракет, запущенных Ираном, вышла из строя. Некоторые из них не вылетели во время запусков, а некоторые просто упали после взлета.

Тель-Авив, в свою очередь, пообещал ответ Ирану за атаку, однако Запад просит страну избегать эскалации.