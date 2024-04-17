Вдова Навального дорікнула Україні у небажанні шукати "антивоєнних росіян"

Юлія Навальна, вдова російського опозиціонера Олексія Навального, назвала російсько-українську війну "війною Путіна", а не Росії, а також заявила, що Україна не хоче шукати антивоєнних росіян, повідомляє Ділова столиця.

Про це вона сказала у першому інтерв'ю після смерті чоловіка журналісту Time Саймону Шустеру.

Навальна заявляє, що начебто українська влада має пам’ятати про росіян, які не налаштовані проти України адже:

"Це вочевидь не війна Росії. Це війна Путіна". А війну підтримує "агресивна меншість".

"Хороші росіяни" – дуже погана фраза. Я вважаю, що вони (Україна, – "ДС") просто не хочуть шукати цих антивоєнних росіян. Але такі росіяни таки існують. Просто важко очікувати, що вони вийдуть на вулицю, бо, як я вже сказала, не всі люди – герої. Вони готові вдатися до різних видів боротьби. Важливо підтримувати цих людей, і я вважаю, що їх ігнорувати – помилка уряду України" , — сказала Навальна.

На запитання журналіста, чи хоче вона співпрацювати з Україною, Навальна сказала, що їй складно відповісти, адже все залежить не лише від неї.

Також вона розповіла, що одна з причин, чому вона на виборах в Україні підтримувала Володимира Зеленського була Олена Зеленська.

"Чесно кажучи, коли в Україні відбулися останні президентські вибори, одна з причин, через яку я підтримувала Зеленського і сподівалася на його перемогу, була в тому, що мені дуже подобалася його дружина. Вона мені дуже симпатична" , — заявила Юлія Навальна.

Шустер також попросив прокоментувати те, що заяву The Washington Post про те, що Зеленська не буде присутня на виступі президента Байдена, тому що Навальна мала сидіти поряд з нею.