Вдова Навального упрекнула Украину в нежелании искать "антивоенных россиян"

Юлия Навальная, вдова российского оппозиционера Алексея Навального, назвала российско-украинскую войну "войной Путина", а не России, а также заявила, что Украина не хочет искать антивоенных россиян, сообщает Деловая столица.

Об этом она сказала в первом интервью после смерти мужа журналисту Time Саймону Шустеру.

Навальная заявляет, что вроде бы украинская власть должна помнить о россиянах, которые не настроены против Украины, ведь:

"Это явно не война России. Это война Путина". А войну поддерживает "агрессивное меньшинство".

"Хорошие россияне" – очень плохая фраза. Я считаю, что они (Украина – "ДС") просто не хотят искать этих антивоенных россиян. Но такие россияне все же существуют. Просто трудно ожидать, что они выйдут на улицу, потому что, как я уже сказала, не все люди – герои. Они готовы прибегнуть к разным видам борьбы. Важно поддерживать этих людей, и я считаю, что их игнорировать – ошибка правительства Украины" , — сказала Навальная.

На вопрос журналиста, хочет ли она сотрудничать с Украиной, Навальная сказала, что ей затрудняюсь ответить, ведь все зависит не только от нее.

Также она рассказала, что одна из причин, почему она на выборах в Украине поддерживала Владимира Зеленского, была Елена Зеленская.

"Честно говоря, когда в Украине состоялись последние президентские выборы, одна из причин, по которой я поддерживала Зеленского и надеялась на его победу, была в том, что мне очень нравилась его жена. Она мне очень симпатична" , — заявила Юлия Навальная.

Шустер также попросил прокомментировать, что заявление The Washington Post о том, что Зеленская не будет присутствовать на выступлении президента Байдена, потому что Навальная должна была сидеть рядом с ней.