Допомога Україні від США: що пропонує ініціатива Джонсона

Вже цього тижня Сполучені Штати можуть схвалити фінансування допомоги Україні в рамках ініціативи свого спікера Майка Джонсона, повідомляє РБК-Україна.

Сайт розповідає про те, що саме входить до ініціативи спікера Палати представників Майка Джонсона.

Розмір допомоги

У документі вказано, що розмір загальної суми допомоги становить 60,84 млрд долларів, з яких 23,2 мільярди підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

Зокрема:

23,2 млрд доларів піде на поповнення оборонних товарів та послуг, що надаються Україні.

11,3 млрд доларів - на поточні військові операції США в регіоні.

13,8 млрд доларів - на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення.

26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.

Нова ініціатива посилює нагляд через вимоги особистого моніторингу. Зокрема, вимагає від партнерів і союзників сплачувати свою частку через вимоги відповідності витрат.

Також вона передбачає угоду про повернення коштів за економічну підтримку з боку уряду України.

ATACMS

Важливим пунктом ініціативи є те, що даний закон зобов'язує президента США у найкоротший термін після набрання чинності передати Україні оперативно-тактичні ракетні комплекси великої дальності.

Різниця з попереднім законопроектом

Нинішня пропозиція Джонсона щодо виділення допомоги Україні загалом відповідає законопроєкту, який у лютому вже схвалив Сенат, і на ухваленні якого наполягав президент Джо Байден та його однопартійці в Конгресі.

Це означає, що демократи в Палаті представників матимуть підстави підтримати ініціативу спікера. У такому разі голосів для схвалення допомоги Україні має вистачити з великим запасом, навіть якщо за це відмовиться голосувати частина республіканців-трампістів.

Загальний обсяг допомоги Україні в нинішньому законопроекті навіть трохи перевищує обсяг, передбачений сенатським проектом: 60,8 млрд дол. проти 60,2 млрд дол.

На поповнення запасів озброєнь на американських складах передбачається виділити 23,2 млрд доларів (Сенат пропонував виділити 20 млрд), на дії американських сил у Східній Європі, пропонується виділити 11,3 млрд доларів (Сенат пропонував 15 млрд), на закупівлю Україною озброєнь - 14 млрд доларів, як і в сенатській версії.

Допомога Україні від США

Раніше у Штатах закінчилися гроші на фінансування допомоги Україні. Ще з минулої осені питання виділення нових коштів передали на розгляд Конгресу. Зрушення розгляду відбулося в лютому, - тоді Сенат схвалив законопроєкт, який передбачає кошти на допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США.

На Україну в рамках цього законопроекту передбачено понад 60 млрд доларів.

Однак Палата представників не розглянула документ, який підтримав Сенат. Зокрема, спікер Палати Майк Джонсон відмовлявся його на голосування через позицію Дональда Трампа, який має значний вплив на Республіканську партію.