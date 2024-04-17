Помощь Украине от США: что предлагает инициатива Джонсона

Уже на этой неделе США могут одобрить финансирование помощи Украине в рамках инициативы своего спикера Майка Джонсона, сообщает РБК-Украина.

Сайт рассказывает о том, что именно входит в инициативу спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Размер помощи

В документе указано, что размер общей суммы помощи составляет 60,84 млрд долларов, из которых 23,2 миллиарда пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.

В частности:

23,2 млрд долларов пойдет на пополнение оборонных товаров и услуг, предоставляемых Украине.

11,3 млрд долларов - на текущие военные операции США в регионе.

13,8 млрд долларов - на закупку новейших систем вооружений, товаров и услуг оборонного назначения.

26 миллионов долларов на продолжение надзора и подотчетности за помощью и оборудованием, предоставляемым Украине.

Новая инициатива усиливает надзор через требования личного мониторинга. В частности, требует от партнеров и союзников платить свою долю через требования соответствия расходов.

Также она предусматривает соглашение о возврате средств за экономическую поддержку со стороны правительства Украины.

ATACMS

Важным пунктом инициативы является то, что данный закон обязывает президента США в кратчайшие сроки после вступления в силу передать Украине оперативно-тактические ракетные комплексы большой дальности.

Однако в тексте уточняется: если, по мнению главы государства, передача ATACMS нанесет ущерб интересам национальной безопасности США, то он может отложить их передачу. Тогда президент США должен уведомить комитеты по обороне Конгресса, комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Сената и комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Палаты представителей.

Разница с предыдущим законопроектом

Нынешнее предложение Джонсона о выделении помощи Украине в целом соответствует законопроекту, который в феврале уже одобрил Сенат, и на принятии которого настаивал президент Джо Байден и его однопартийцы в Конгрессе.

Это означает, что демократы в Палате представителей будут иметь основания поддержать инициативу спикера. В таком случае голосов для одобрения помощи Украине должно хватить с большим запасом, даже если за это откажется голосовать часть республиканцев-трампистов.

Общий объем помощи Украине в нынешнем законопроекте даже немного превышает объем, предусмотренный сенатским проектом: 60,8 млрд долл. против 60,2 млрд долл.

На пополнение запасов вооружений на американских складах предполагается выделить 23,2 млрд долларов (Сенат предлагал выделить 20 млрд), на действия американских сил в Восточной Европе, предлагается выделить 11,3 млрд долларов (Сенат предлагал 15 млрд), на закупку Украиной вооружений - 14 млрд долларов, как и в сенатской версии.

Помощь Украине от США

Ранее в Штатах кончились деньги на финансирование помощи Украине. Еще с прошлой осени вопрос выделения новых средств был передан на рассмотрение Конгресса. Сдвиг рассмотрения произошел в феврале, тогда Сенат одобрил законопроект, предусматривающий средства на помощь Украине, Израилю и другим партнерам США.

На Украину в рамках этого законопроекта предусмотрено более 60 млрд. долларов.

Однако Палата представителей не рассмотрела документ, поддержанный Сенатом. В частности, спикер Палаты Майк Джонсон отказывался его на голосование из-за позиции Дональда Трампа, оказывающего значительное влияние на Республиканскую партию.