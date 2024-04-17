Єврокомісія: Україна наступного тижня отримає другий транш макрофіну

Україна наступного тижня отримає другий транш з погодженої програми макрофінансової допомоги Ukraine Facility від ЄС обсягом 1,5 млрд євро, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення Герт-Ян Купман під час форуму партнерства США та України.

За його словами вже наступного тижня Україна отримає другий транш у розмірі 1,5 млрд євро з погодженої програми макрофінансової допомоги на 50 млрд євро Ukraine Facility.

Раніше у березні цього року Україна вже отримала перший транш обсягом 4,5 млрд євро.

Крім того, міністр фінансів Сергій Марченко наголосив на необхідності стабільної підтримки українського бюджету від ключових партнерів, оскільки ситуація наразі є досить непевною саме через затримку рішення про підтримку України в Конгресі США.

Нагадаємо:

Європейська комісія переказала Україні перший транш макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро.