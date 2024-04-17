Еврокомиссия: Украина на следующей неделе получит второй транш макрофина

Украина на следующей неделе получит второй транш из согласованной программы макрофинансовой помощи Ukraine Facility от ЕС объемом 1,5 млрд евро, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Герт-Ян Купман во время форума партнерства США и Украины.

По его словам уже на следующей неделе Украина получит второй транш в размере 1,5 млрд евро из согласованной программы макрофинансовой помощи на 50 млрд евро Ukraine Facility.

Ранее в марте этого года Украина уже получила первый транш объемом 4,5 млрд евро.

Кроме того, министр финансов Сергей Марченко отметил необходимость стабильной поддержки украинского бюджета от ключевых партнеров, поскольку ситуация сейчас достаточно неопределенная именно из-за задержки решения о поддержке Украины в Конгрессе США.

Напомним:

Европейская комиссия перевела Украине первый транш макрофинансовой помощи из большого пакета поддержки на сумму 50 млрд евро.