Енергетики закликають економити електроенергію через різке похолодання

Через різке похолодання в Україні енергетики закликають населення та бізнес економити електроенергію, особливо у вечірні години - з 19:00 до 22:00, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Є високий ризик, що завтра нам всім може не вистачити генерації + імпорту. Тому, щоб не дійти до обмежень, пропоную всім (як населенню, так і бізнесу) економно користуватися світлом з 19:00 до 22:00, а прання перенести на інші години" , - написав Коваленко.

Він зазначив, що це необхідно, щоб завтрашній день пройти день без обмежень.

Обстріли енергетики України

Нагадаємо, у березні росіяни відновили удари по українській енергетиці.

Після масованих атак спостерігалися перебої зі світлом у декількох регіонах, найважча ситуація була у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла.

Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.

Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.

Під час останньої масованої атаки була знищена Трипільська ТЕС у Київській області. "Центренерго" втратило 100% генерації.