Энергетики призывают экономить электроэнергию из-за резкого похолодания

Из-за резкого похолодания в Украине энергетики призывают население и бизнес экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы - с 19:00 до 22:00, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Есть высокий риск, что завтра нам всем может не хватить генерации+импорта. Поэтому, чтобы не дойти до ограничений, предлагаю всем (как населению, так и бизнесу) экономно пользоваться светом с 19:00 до 22:00, а стирку перенести на другие часы" , - написал Коваленко.

Он отметил, что это необходимо, чтобы завтрашний день пройти день без ограничений.

Обстрелы энергетики Украины

Напомним, в марте россияне возобновили удары по украинской энергетике.

После массированных атак наблюдались перебои со светом в нескольких регионах, самая тяжелая ситуация была в Харькове и области. Там до сих пор частично действуют отключения света.

Как известно, в регионе была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.

Кроме того, во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.

Во время последней массированной атаки была уничтожена Трипольская ТЭС Киевской области. "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.