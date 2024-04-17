Зеленський підтвердив удар ЗСУ по аеродрому росіян в Джанкої

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив удар Збройних Сил України 17 квітня по аеродрому росіян в Джанкої, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського.

"Хочу подякувати всім у наших Збройних Силах України, хто готує спеціальні операції – особливо важливі операції, надзвичайно вагомі, які знищують техніку російської армії, їхню бойову інфраструктуру.

Сьогодні Збройні Сили України реалізували правильний удар по окупанту в Джанкої, по аеродрому. Дякую, воїни! Дякую за вашу влучність. Дякую Головкому Сирському за організацію цієї операції. Окупант повинен втрачати, і кожна їхня втрата – це сила України".

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