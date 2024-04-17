Зеленский подтвердил удар ВСУ по аэродрому россиян в Джанкое

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил удар Вооруженных сил Украины 17 апреля по аэродрому россиян в Джанкое, сообщает Украинская правда.

Об этм говорит обращение Зеленского.

"Хочу поблагодарить всех в наших Вооруженных Силах Украины, кто готовит специальные операции - особенно важные операции, чрезвычайно веские, уничтожающие технику российской армии, их боевую инфраструктуру.

Сегодня Вооруженные Силы Украины реализовали правильный удар по оккупанту в Джанкое, по аэродрому. Спасибо, воины! Спасибо за вашу меткость. Спасибо Главкому Сырскому за организацию этой операции. Оккупант должен терять, и каждая их потеря – это сила Украины".

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