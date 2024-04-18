Мішель: ЄС запровадить нові санкції проти Ірану
Лідери країн Європейського Союзу під час саміту у Брюсселі вирішили запровадити нові санкції проти Ірану після ракетної атаки на Ізраїль. Про це заявив президента Євроради Шарль Мішель, повідомляє Українська правда.
"Ми вирішили запровадити санкції проти Ірану, це чіткий сигнал, який ми хотіли дати", – заявив він.
Мішель зазначив, що посилення санкцій націлене на компанії, причетні до виробництва безпілотників і ракет.
Лідери ЄС у своїй заяві за підсумками саміту закликали "всі сторони проявляти максимальну стриманість і утримуватися від будь-яких дій, які можуть посилити напруженість у регіоні".