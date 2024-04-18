Мішель: ЄС запровадить нові санкції проти Ірану

Лідери країн Європейського Союзу під час саміту у Брюсселі вирішили запровадити нові санкції проти Ірану після ракетної атаки на Ізраїль.﻿﻿ Про це заявив президента Євроради Шарль Мішель, повідомляє Українська правда.

"Ми вирішили запровадити санкції проти Ірану, це чіткий сигнал, який ми хотіли дати" , – заявив він.

Мішель зазначив, що посилення санкцій націлене на компанії, причетні до виробництва безпілотників і ракет.

Лідери ЄС у своїй заяві за підсумками саміту закликали "всі сторони проявляти максимальну стриманість і утримуватися від будь-яких дій, які можуть посилити напруженість у регіоні".