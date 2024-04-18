Мишель: ЕС введет новые санкции против Ирана
Лидеры стран Европейского Союза во время саммита в Брюсселе решили ввести новые санкции против Ирана после атаки на Израиль. Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель, сообщает Украинская правда.
"Мы решили ввести санкции против Ирана, это четкий сигнал, который мы хотели дать", – заявил он.
Мишель отметил, что усиление санкций нацелено на компании, причастные к производству беспилотников и ракет.
Лидеры ЕС в своем заявлении по итогам саммита призвали "все стороны проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут усилить напряженность в регионе".