Мишель: ЕС введет новые санкции против Ирана

Лидеры стран Европейского Союза во время саммита в Брюсселе решили ввести новые санкции против Ирана после атаки на Израиль.﻿﻿ Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель, сообщает Украинская правда.

"Мы решили ввести санкции против Ирана, это четкий сигнал, который мы хотели дать" , – заявил он.

Мишель отметил, что усиление санкций нацелено на компании, причастные к производству беспилотников и ракет.

Лидеры ЕС в своем заявлении по итогам саммита призвали "все стороны проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут усилить напряженность в регионе".