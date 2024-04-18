Курс валют НБУ на 18 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 18 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 17 квітня знизився до рівня 39.5451 за 1 долар.

Євро подешевшав на 7 коп. до 42.0562 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів упав на 4 коп. до 49.2613 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 2 коп. до 43.4085 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 9.6614 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.545 100 EUR Євро 42.056 200 GBP Фунт стерлінгів 49.261 300 CHF Швейцарський франк 43.408 500 PLN Польський злотий 9.661 400

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.