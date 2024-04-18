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Курс валют НБУ на 18 квітня

Курс валют НБУ на 18 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 18 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 17 квітня знизився до рівня 39.5451 за 1 долар.

Євро подешевшав на 7 коп. до 42.0562 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів упав на 4 коп. до 49.2613 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 2 коп. до 43.4085 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 9.6614 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.545 100 --0.0286
EUR Євро 42.056 200 --0.066
GBP Фунт стерлінгів 49.261 300 --0.0396
CHF Швейцарський франк 43.408 500 +0.021
PLN Польський злотий 9.661 400 --0.0428

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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