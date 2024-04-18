Курс валют НБУ на 18 квітня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 18 квітня 2024 року
Курс долара порівняно з 17 квітня знизився до рівня 39.5451 за 1 долар.
Євро подешевшав на 7 коп. до 42.0562 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів упав на 4 коп. до 49.2613 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 2 коп. до 43.4085 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 9.6614 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.545 100
|EUR
|Євро
|42.056 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.261 300
|CHF
|Швейцарський франк
|43.408 500
|PLN
|Польський злотий
|9.661 400
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.