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Курс валют НБУ на 18 апреля

Курс валют НБУ на 18 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 18 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 17 апреля, понизился до уровня 39.5451 за 1 доллар.

Евро подешевел на 7 коп до 42.0562 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 4 коп до 49.2613 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 2 коп до 43.4085 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 9.6614 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.545100 --0.0286
EUR Евро 42.056200 --0.066
GBP Фунт стерлингов 49.261300 --0.0396
CHF Швейцарский франк 43.408500 +0.021
PLN Польский злотый 9.661400 --0.0428

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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