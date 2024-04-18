Курс валют НБУ на 18 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 18 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 17 апреля, понизился до уровня 39.5451 за 1 доллар.

Евро подешевел на 7 коп до 42.0562 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 4 коп до 49.2613 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 2 коп до 43.4085 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 9.6614 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.545 100 EUR Евро 42.056 200 GBP Фунт стерлингов 49.261 300 CHF Швейцарский франк 43.408 500 PLN Польский злотый 9.661 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.