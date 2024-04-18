Курс валют НБУ на 18 апреля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 18 апреля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 17 апреля, понизился до уровня 39.5451 за 1 доллар.
Евро подешевел на 7 коп до 42.0562 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов упал на 4 коп до 49.2613 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 2 коп до 43.4085 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 4 коп до 9.6614 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.545100
|EUR
|Евро
|42.056200
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.261300
|CHF
|Швейцарский франк
|43.408500
|PLN
|Польский злотый
|9.661400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.