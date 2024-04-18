Шмигаль повідомив про плани щодо заморожених російських активів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час міністерського круглого столу заявив, куди планується витратити гроші із заморожених російських активів﻿. З посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

Шмигаль сказав, що активи будуть використовуватися для відновлення України, в тому числі ремонту енергетичних об'єктів, які пошкодили росіяни під час ракетних ударів по Україні.

"Наполягаємо на використанні заморожених російських активів для посилення та відновлення України. В умовах обмеженості ресурсів зосередимося на нагальних потребах, таких як ремонт енергетичної та критичної інфраструктури" , - заявив Шмигаль.

Концентруємося на конкретних кроках та пріоритетних для інвестицій секторах для побудови сталої військової економіки. Робимо все можливе для фінансової стійкості та самодостатності нашої економіки.

Після вторгнення Росії до України західні країни заморозили російські активи. Суми становлять близько 300 млрд євро.

На початку березня Кабінет Міністрів України провів нараду щодо конфіскації російських заморожених активів.

За інформацією The Financial Times, Єврокомісія запропонує використати прибуток з активів РФ на оборонну промисловість України.