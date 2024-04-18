Шмыгаль сообщил о планах касательно замороженных российских активов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время министерского круглого стола заявил, куда планируется потратить деньги с замороженных российских активов﻿. Со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

Шмыгаль сказал, что активы будут использоваться для восстановления Украины, в том числе и ремонте энергетических объектов, которые повредили россияне во время ракетных ударов по Украине.

"Настаиваем на использовании замороженных российских активов для усиления и восстановления Украины. В условиях ограниченности ресурсов сосредоточимся на неотложных потребностях, таких как ремонт энергетической и критической инфраструктуры" , - заявил Шмыгаль.

Концентрируемся на конкретных шагах и приоритетных для инвестиций секторах для построения устойчивой военной экономики. Делаем все возможное для финансовой устойчивости и самодостаточности нашей экономики.

После вторжения России в Украину западные страны заморозили российские активы. Суммы составляют около 300 млрд евро.

В начале марта Кабинет Министров Украины провел совещание о конфискации российских замороженных активов.

По информации The Financial Times, Еврокомиссия предложит использовать прибыль с активов РФ на оборонную промышленность Украины