Буданов поділився інформацією про план дій на території Росії

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що у військового керівництва є план, спрямований на зменшення військового потенціалу Росії і сподівається, що атаки на території РФ продовжаться.﻿﻿ Посилаючись на інтерв’ю Буданова The Washington Post, повідомляє Українська правда.

"Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, таких як військова промисловість ... критичні військові об'єкти, їхні аеродроми, їхні командно-контрольні пункти" , - сказав Буданов.

За його словами, планується більше транскордонних атак російських добровольців всередині Росії за підтримки ГУР, а також більше атак з безпілотників.

Мета - показати, що очільник Кремля Володимир Путін не може "захистити населення від проникнення війни в Росію".

"Коли ви сидите, скажімо, в Санкт-Петербурзі, і бачите війну тільки по телевізору, ви завжди будете підтримувати. ... Але люди починають нервувати, коли якийсь об'єкт (атакують) біля їхнього будинку" , - зазначив Будановю

За його словами, снаряди, які спричинили більшість руйнувань, були російськими зенітними ракетами С-300, випущеними по українських безпілотниках, а не самі безпілотники, але травмуючий вплив на населення був однаковим.

"Насправді шкода, яку завдають ці (зенітні) ракети, набагато вища, ніж шкода, яку потенційно може завдати безпілотник" , - сказав він.

На уточнююче запитання, чи продовжаться українські атаки на території Росії, Буданов відповів: "Я сподіваюся на це".