Буданов поделился информацией о плане действий на территории России

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что у военного руководства есть план, направленный на уменьшение военного потенциала России и надеется, что атаки на территории РФ продолжатся. Со ссылкой на интервью Буданова The Washington Post, сообщает Украинская правда.

"Мы предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, такие как военная промышленность ... критические военные объекты, их аэродромы, их командно-контрольные пункты" , - сказал Буданов.

По его словам, планируется больше трансграничных атак российских добровольцев внутри России при поддержке ГУР, а также больше атак с беспилотников.

Цель - показать, что глава Кремля Владимир Путин не может "защитить население от проникновения войны в Россию".

"Когда вы сидите, скажем, в Санкт-Петербурге, и видите войну только по телевизору, вы всегда будете поддерживать... Но люди начинают нервничать, когда какой-то объект (атакуют) возле их дома" , - отметил Буданов.

По его словам, снаряды, которые вызвали большинство разрушений, были российскими зенитными ракетами С-300, выпущенными по украинским беспилотникам, а не сами беспилотники, но травмирующее воздействие на население было одинаковым.

"На самом деле вред, который наносят эти (зенитные) ракеты, гораздо выше, чем вред, который потенциально может нанести беспилотник" , - сказал он.

На уточняющий вопрос, продолжатся ли украинские атаки на территории России, Буданов ответил: "Я надеюсь на это".