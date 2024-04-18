Буданов розповів, коли росіяни планують піти у наступ

Армія країни-агресора Росії готується до чергового масштабного наступу на фронті у червні. У його рамках окупанти намагатимуться повністю захопити Донецьку та Луганську області України. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Washington Post, повідомляє Корреспондент.

Разом з тим, він нагадав, що Кремль вже неодноразово ставив завдання перед російськими військами повністю захопити Донбас, проте досі окупанти його не виконали.

Буданов зазначив, що росіяни будуть намагатися захопити якнайбільше територій Донецької та Луганської областей до виборів у США. Глава ГУР припустив, що у Кремлі, ймовірно, сподіваються, що наступним главою Штатів стане Дональд Трамп і тоді росіяни зможуть "ратифікувати" свої успіхи на сході України.

Очільник розвідки додав, що Україні відомо про плани РФ та підкреслив, що Україна має свій план "спрямований на скорочення російського потенціалу. Він охоплює безліч аспектів, наприклад, військову промисловість, критично важливі військові об'єкти, аеродроми, пункти управління".