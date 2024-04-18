РФ за добу втратила 900 військових і 13 артсистем – дані Генштабу

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 910 військових, 13 артилерійських систем, 8 бронемашин, 5 безпілотників, 3 танки та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.04.24 орієнтовно склали: