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РФ за добу втратила 900 військових і 13 артсистем – дані Генштабу

РФ за добу втратила 900 військових і 13 артсистем – дані Генштабу
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 910 військових, 13 артилерійських систем, 8 бронемашин, 5 безпілотників, 3 танки та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 456 960 (+910) осіб,
  • танків − 7 196 (+3) од,
  • бойових броньованих машин − 13 835 (+8) од,
  • артилерійських систем − 11 637 (+13) од,
  • РСЗВ − 1 046 (+0) од,
  • засобів ППО − 760 (+0) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 284 (+5) од,
  • крилатих ракет − 2 093 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 618 (+31) од,
  • спеціальної техніки − 1 915 (+5) од.

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