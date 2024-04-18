Північна Корея розробляє біологічну зброю - The Sun

Північна Корея створює мікробні спреї та пристрої, здатні поширювати смертельні хвороби, такі як віспа та сибірська виразка. Про це йдеться в матеріалі The Sun з посиланням на розвідку США, повідомляє Корреспондент.

Зокрема, у звіті Державного департаменту США йдеться про те, що КНДР має цілеспрямовану наступальну програму біологічної зброї на національному рівні.

"Пхеньян, ймовірно, здатний застосувати отруйні речовини у розпилювачах та пристроях для впорскування" , - йдеться у звіті.

Кілька експертів Державного департаменту США, які стежать за дотриманням іноземними урядами правил щодо озброєнь, попередили, що біологічна зброя, над якою працюють у Північній Кореї, може виявитися небезпечнішою за ядерну.

"Північна Корея має біологічну зброю у своєму арсеналі з 1960-х років так що КНДР з більшою ймовірністю застосує біологічну зброю, ніж ядерну" , - пише газета з посиланням на експертів.

The Sun пише, що найбільше занепокоєння викликає те, що Північна Корея має промислові потужності для масового виробництва цієї зброї та її подальшого розповсюдження за допомогою ракет, дронів, літаків і розпилювачів.