Северная Корея разрабатывает биологическое оружие – The Sun

Северная Корея создает микробные спреи и устройства, способные распространять смертельные заболевания, такие как оспа и сибирская язва. Об этом говорится в материале The Sun со ссылкой на разведку США, сообщает Корреспондент.

В частности, в отчете Государственного департамента США говорится, что КНДР имеет целенаправленную наступательную программу биологического оружия на национальном уровне.

"Пхеньян, вероятно, способен применить ядовитые вещества в распылителях и впрыскивающих устройствах" , - говорится в отчете.

Несколько экспертов Государственного департамента США, следящих за соблюдением иностранными правительствами правил по вооружениям, предупредили, что биологическое оружие, над которым работают в Северной Корее, может оказаться опаснее ядерного.

"Северная Корея имеет биологическое оружие в своем арсенале с 1960-х годов, так что КНДР с большей вероятностью применит биологическое оружие, чем ядерное" , - пишет газета со ссылкой на экспертов.

The Sun пишет, что наибольшее беспокойство вызывает то, что Северная Корея имеет промышленные мощности для массового производства этого оружия и его дальнейшего распространения с помощью ракет, дронов, самолетов и распылителей.