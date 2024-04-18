Сирський розповів командувачу сил НАТО у Європі про ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у телефонній розмові з головою Європейського командування Збройних сил США та Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофером Каволі розповів про ситуацію на полі бою в Україні.

Про це йдеться﻿ у дописі Сирського.

"Поінформував про розвиток подій на фронті та нагальні потреби України, зокрема в сучасних засобах ППО, артилерії і боєприпасах, а також важкій бронетехніці" , – йдеться в повідомленні.

Також Сирський та Каволі обговорили посилення військово-технічної співпраці зі США та іншими союзниками, зміцнення українських засобів ППО, поповнення боєприпасів. Зазначається, що співрозмовники обмінялися думками щодо тактичної ситуації на полі бою.