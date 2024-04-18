Сырский рассказал командующему силами НАТО в Европе о ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в телефонном разговоре с главой Европейского командования Вооруженных сил США и Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи рассказал о ситуации на поле боя в Украине.

Об этом говорится в сообщении Сырского.

"Проинформировал о развитии событий на фронте и насущных потребностях Украины, в частности в современных средствах ПВО, артиллерии и боеприпасах, а также тяжелой бронетехнике" , – говорится в сообщении.

Сырский и Каволи обсудили усиление военно-технического сотрудничества с США и другими союзниками, укрепление украинских средств ПВО, пополнение боеприпасов. Отмечается, что собеседники обменялись мнениями о тактической ситуации в поле боя.