Польські фермери відновлюють блокаду двох КПП на кордоні з Україною

Польські фермери у четвер відновлюють блокування руху вантажівок на пунктах перетину кордону з Україною "Медика – Шегині" та "Корчова – Краківець".﻿ Деталі планів повідомили координатор протесту і поліція, повідомляє Європейська правда.

Блокування руху планують відновити з 8:00 за польським часом. На виїзд з Польщі пропускатимуть одну вантажівку на годину, а пасажирський транспорт і легкові авто зможуть проїздити безперешкодно.

Співорганізатор протестів Романд Кондрув заявив, що фермери "все ще чекають на перемовини з урядом" та що домовленості, досягнені у Ясьонці, не виконуються належним чином.

При цьому продовжуються також блокади біля КПП "Дорогуськ – Ягодин" і "Гребенне – Рава-Руська".

На КПП "Долгобичув – Угринів" рух залишається розблокованим після того, як фермери вирішили призупинити протест.