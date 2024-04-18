ППО знищила всі запущені росіянами "Шахеди" – Повітряні сили

У ніч на 18 квітня російькі війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили всі 13 "Шахедів", які запустили окупанти.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Росіяни запустили "Шахеди" з районів Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мису Чауда (Крим).

"Усі 13 "Шахедів" збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях" , – йдеться в повідомленні.

Близько опівночі 18 квітня Повітряні сили повідомили про рух груп ворожих "Шахедів", на Хмельниччині та Івано-Франківщині пролунали﻿ вибухи. Ворожа атака тривала всю ніч. О 7:29 ранку Повітряні сили повідомили про відбій загрози.