ППО знищила всі запущені росіянами "Шахеди" – Повітряні сили
У ніч на 18 квітня російькі війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили всі 13 "Шахедів", які запустили окупанти.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Росіяни запустили "Шахеди" з районів Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мису Чауда (Крим).
"Усі 13 "Шахедів" збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях", – йдеться в повідомленні.
Близько опівночі 18 квітня Повітряні сили повідомили про рух груп ворожих "Шахедів", на Хмельниччині та Івано-Франківщині пролунали вибухи. Ворожа атака тривала всю ніч. О 7:29 ранку Повітряні сили повідомили про відбій загрози.