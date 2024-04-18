ПВО уничтожила все запущенные россиянами "Шахеды" – Воздушные силы

В ночь на 18 апреля российские войска ударили по Украине беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили все 13 "Шахедов", которые запустили оккупанты.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Россияне запустили "Шахеды" из районов Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (Крым).

"Все 13 "Шахедов" сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях" , – говорится в сообщении.

Около полуночи 18 апреля Воздушные силы сообщили о движении групп вражеских "Шахедов", в Хмельницкой и Ивано-Франковской области прогремели взрывы. Вражеская атака продолжалась всю ночь. В 7:29 утра Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.