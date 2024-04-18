Україна може переламати ситуацію на фронті через півроку, але є умова – Sky News

Британський військовий аналітик Майкл Кларк вважає, що Україні треба протриматися пів року у протистоянні з Росією, щоб переламати ситуацію на полі бою, яка поки що складається «на користь окупантів». Це станеться за умови, що союзники, зокрема США, постачатимуть зброю для ЗСУ. Про це пише Sky News, повідомляє Дзеркало тижня.

Таку відповідь експерт дав на питання від одного з читачів Sky News, який цікавився, скільки часу знадобиться для того, щоб будь-яка допомога змогла змінити перебіг бойових дій.

Кларк зазначив, що російські війська починають наступати по всій лінії фронту.

«У росіян немає сил для великого стратегічного наступу, але вони, схоже, вважають, що Україна може зламатися, якщо їм вдасться дотиснути її влітку. Оскільки українцям доводиться відступати в основному через брак боєприпасів, загарбники можуть мати рацію» , ‒ зазначив аналітик.

Він додав, що для ЗСУ терміново треба 155-мм артилерійські снаряди, танкові боєприпаси, ракети для батарей протиповітряної оборони, загалом шість чи сім зенітно-ракетних комплексів Patriot і набої для стрілецької зброї.

«Якби Захід, зокрема США, постачав їх, то все це могло б бути на фронті менш ніж за 10 днів. Тоді Україна протримається до кінця цього року» , ‒ додав він.

Кларк припустив, що зростання російських втрат «змусило б усі сторони мислити по-новому, що пішло б на користь Києву, навіть якщо війна продовжиться і в наступному році».