Украина может переломить ситуацию на фронте через полгода, но есть условие – Sky News

Британский военный аналитик Майкл Кларк считает, что Украине надо продержаться полгода в противостоянии с Россией, чтобы переломить ситуацию на поле боя, которая пока складывается «в пользу оккупантов». Это произойдет при условии, что союзники, в частности США, будут поставлять оружие для ВСУ. Об этом пишет Sky News, сообщает Зеркало недели.

Такой ответ эксперт дал на вопрос от одного из читателей издания, который интересовался, сколько времени понадобится для того, чтобы любая помощь смогла изменить ход боевых действий.

Кларк отметил, что российские войска начинают наступать по всей линии фронта.

«У россиян нет сил для большого стратегического наступления, но они похоже считают, что Украина может сломаться, если им удастся дожать ее летом. Поскольку украинцам приходится отступать в основном из-за нехватки боеприпасов, захватчики могут быть правы» , – отметил аналитик.

Он добавил, что для ВСУ срочно нужны 155-мм артиллерийские снаряды, танковые боеприпасы, ракеты для батарей противовоздушной обороны, всего шесть или семь зенитно-ракетных комплексов Patriot и патроны для стрелкового оружия.

«Если бы Запад, в частности США, поставлял их, то все это могло бы быть на фронте менее чем за 10 дней. Тогда Украина продержится до конца этого года» , – добавил он.

Кларк предположил, что «увеличение российских потерь заставил бы все стороны мыслить по-новому, что пошло бы на пользу Киеву, даже если война продолжится и в следующем году».