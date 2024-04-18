ЦАХАЛ завдав удару по об'єктах Хезболли на сході Лівану

У ніч проти четверга, 18 квітня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що вдарила по об'єктах інфраструктури бойовиків Хезболли на сході Лівану. Посилаючись на пресслужбу Цахал, повідомляє Новое время.

Винищувачі Ізраїлю завдали удару по інфраструктурі Хезболли в районі Хіама, зокрема по двох військових об'єктах.

Зазначається, що ізраїльські військові відкрили вогонь, щоб усунути безпосередню загрозу в цьому районі.

Крім того, за даними ЦАХАЛу, Ізраїль ліквідував двох терористів Хезболли, виявлених в районі Кфаркели.

Раніше у ЦАХАЛ заявили, що вбили старшого командира Хезболли Ісмаїла Юсеф База в прибережному районі Лівану.



