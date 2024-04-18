ЦАХАЛ нанес удар по объектам Хезболлы на востоке Ливана

В ночь на четверг, 18 апреля, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ударила по объектам инфраструктуры боевиков Хезболлы на востоке Ливана. Ссылаясь на прес-службу ЦАХАЛ, сообщает Новое время.

Истребители Израиля нанесли удар по инфраструктуре Хезболлы в районе Хиама, в частности по двум военным объектам.

Отмечается, что израильские военные открыли огонь, чтобы устранить непосредственную угрозу в этом районе.

Кроме того, по данным ЦАХАЛа, Израиль ликвидировал двух террористов Хезболлы, обнаруженных в районе Кфаркели.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что убили старшего командира Хезболлы Исмаила Юсеф База в прибрежном районе Ливана.