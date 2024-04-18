У ДПСУ підтвердили відновлення блокування двох КПП на кордоні з Польщею

Польські фермери поновили блокування напрямків пунктів пропуску "Корчова-Краківець" та "Медика-Шегині".﻿﻿ Про це заявив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

Інформацію про це українські прикордонники отримали від представників Прикордонної варти Республіка Польща.

Блокування учасники акції на території Польщі розпочали 18 квітня після 9 години по пунктах пропуску "Корчова" та "Медика", що навпроти українських "Краківець" і "Шегині".

На напрямку пункту пропуску "Краківець" обмежується рух вантажних транспортних засобів, які слідують в бік України, а по напрямку "Шегинь" як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

За наявною інформацією, польські фермери планують здійснювати блокування руху по "Краківцю" до 9.00 20 квітня і по пункту пропуску "Шегині" до 9.00 19 квітня.

За словами Демченка, станом на ранок четверга в чергах на території Польщі на цих напрямках очікують на можливість проїзду в бік України близько 1500 вантажівок.

Ускладнень для руху легкових автомобілів та автобусів не передбачається.

При цьому заблокованими польськими фермерами також залишаються напрямки пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська".

"Там протестувальники продовжують ускладнювати рух вантажівкам, пропускаючи по кілька транспортних засобів на годину, або взагалі обмежуючи рух. Через ці пункти польські протестувальники за останній час взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі.