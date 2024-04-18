У ГУР розповіли подробиці атаки України по аеродрому у Джанкої

Внаслідок атаки по військовому аеродрому в окупованому місті Джанкой у Криму знищені пускові установки комплексів протиракетної, протиповітряної оборони, радіолокаційні системи та уражені літаки російської армії. Про це заявив представник Головного управління розвідки міістерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Радіо Свобода.

Юсов назвав операцію важливою і масштабною і додав, що більш детальна інформація щодо уражень буде оприлюднена сьогодні.

"Так, там є і пускові установки комплексів протиракетної, протиповітряної оборони, є знищені радіолокаційні системи, є інформація про уражені літаки особового складу. Вся інформація буде сьогодні дещо згодом оприлюднена. Це серйозний врожай і успішна операція Збройних Сил України" , – сказав представник розвідки.

Серія вибухів пролунала впродовж ночі 17 квітня в районі військового аеродрому в місті Джанкої на півночі окупованого Криму.

"Джанкой" – військовий аеродром в окупованому Криму, де дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу Збройних сил РФ, три авіаційні ескадрильї.

Начальниця Об’єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк, коментуючи вибухи, заявила, що військовий аеродром у місті Джанкой в окупованому Криму є "законною ціллю" для України. Згодом удар підтвердив президент Володимир Зеленський.

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