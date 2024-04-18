Зеленський не виключає російські удари по українських АЕС

Президент Володимир Зеленський не відкидає, що після ударів по тепловій електрогенерації Росія почне бити по інфраструктурі атомних станцій. Про це він сказав під час виступу на спеціальному засіданні Європейської ради, повідомляє ЛігаБізнес.

"Росія вже знищила майже всю нашу теплову електрогенерацію. Під ударами терористів – дамби й обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура. Ми бачимо також, що Росія не відмовляється від радіаційного шантажу і, зокрема, продовжує по-дикунськи гратися з безпекою Запорізької атомної станції. Ми не виключаємо, що під загрозою від російського терору також інфраструктура інших наших атомних станцій і мереж розподілу" , – сказав президент.

Він сподівається, що західні партнери не допустять цього і нададуть Україні додаткові системи протиповітряної оборони.