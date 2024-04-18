Зеленский не исключает росийские удары по украинским АЭС

Президент Владимир Зеленский не исключает, что после ударов по тепловой электрогенерации Россия начнет бить по инфраструктуре атомных станций. Об этом он сказал во время выступления на специальном заседании Европейского совета, сообщает Лига.Бизнес.

"Россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую электрогенерацию. Под ударами террористов – дамбы и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура. Мы видим также, что Россия не отказывается от радиационного шантажа и, в частности, продолжает подобно дикарю играть с безопасностью Запорожской атомной станции. Мы не исключаем, что под угрозой от российского террора также инфраструктура других наших атомных станций и сетей распределения" , – сказал президент.

Он надеется, что западные партнеры не допустят этого и предоставят Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.