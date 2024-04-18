SpaceX відправила до космосу чергову партію супутників Starlink

Компанія SpaceX здійснила запуск чергової партії із 23 інтернет-супутників Starlink. З посиланням на Space.com, повідомляє Економічна правда.

Запуск ракети-носія Falcon 9 із 23 супутниками на борту був здійснений з космодрому у Флориді у середу о 23.26 за київським часом.

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилин після запуску. Він вертикально приземлився на безпілотне судно SpaceX "Just Read the Instructions" в Атлантичному океані.

Розгортання супутників відбулося на низькій навколоземній орбіті приблизно через 65 хвилин після запуску.