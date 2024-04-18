SpaceX отправила в космос очередную партию спутников Starlink

Компания SpaceX осуществила запуск очередной партии из 23 интернет-спутников Starlink.﻿ Со ссылкой на Space.com, сообщает Экономическая правда.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 23 спутниками на борту был осуществлен с космодрома во Флориде в среду в 23.26 по киевскому времени.

Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю примерно через 8,5 минут после запуска. Она вертикально приземлилась на беспилотное судно SpaceX "Just Read the Instructions" в Атлантическом океане.

Развертывание спутников произошло на низкой околоземной орбите примерно через 65 минут после запуска.