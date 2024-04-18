Відповідь Ізраїлю на атаку Ірану може спровокувати війну у всьому регіоні – МЗС Йорданії
Відповідь Ізраїлю на атаку Ірану може призвести до реального ризику втягнення всього регіону в руйнівну війну. Про це міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді сказав в інтерв’ю державному ЗМІ, повідомляє Укрінформ.
“Ризики величезні. Це (можлива відповідь Ізраїлю - ред.) може втягнути весь регіон у війну, яка буде руйнівною для нас у регіоні, і ми матимемо дуже, дуже серйозні наслідки для решти світу, включаючи США”, – сказав міністр.
За його словами, Йорданія лобіює великі держави проти ескалації ситуації в регіоні.
“Ситуація надто небезпечна. Шанси регіонального вибуху реальні, і це потрібно припинити. Ми повинні переконатися, що подальшої ескалації не буде”, – додав він.