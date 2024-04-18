Ответ Израиля на атаку Ирана может спровоцировать войну во всем регионе – МИД Иордании

Ответ Израиля на атаку Ирана может привести к реальному риску втягивания всего региона в разрушительную войну. Об этом министр иностранных дел Иордании Айман Сафади сказал в интервью государственному СМИ, сообщает Укринформ.

“Риски огромные. Это (возможный ответ Израиля - ред.) может вовлечь весь регион в войну, которая будет разрушительной для нас в регионе, и у нас будут очень, очень серьезные последствия для остального мира, включая США” , – сказал министр.

По его словам, Иордания лоббирует великие государства против эскалации ситуации в регионе.